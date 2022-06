Scooterrijder steekt behulpzame voetganger met mes in de rug

Een voetganger is zaterdagnacht in Tilburg met een mes in zijn rug gestoken door een man op een scooter. Dit gebeurde rond kwart over twee, op de Langendijk.

Het slachtoffer liep daar met zijn hond, toen uit de richting van de Nijkerkstraat de scooterrijder met hoge snelheid kwam aanrijden. Achterop de scooter zat een vrouw. De scooterrijder nam de bocht richting de Hindeloopenstraat en daar viel de vrouwelijke passagier van de scooter. De man liep direct met zijn hond richting de vrouw om hulp te verlenen. Spoedeisende hulp

Toen hij daar aankwam, trok de scooterrijder direct een mes. Terwijl de voetganger zich probeerde te verdedigen, lukte het de scooterrijder toch om de man in zijn rug te steken. Vervolgens reden de twee weer weg. Het slachtoffer moest voor behandeling naar de spoedeisende hulp en deed aangifte bij de politie. Soortgelijke melding

Opvallend is dat rond hetzelfde tijdstip de politie weer een melding ontving over een scooterrijder die iemand probeerde te steken die wilde helpen nadat een vrouw van de scooter was gevallen. Dit keer op de Reeshofdijk. Hierbij raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar de scooterrijder. Het gaat om een blanke man die ongeveer 20 jaar oud wordt geschat. Hij is zo'n 1,85 meter lang, had strak achterover gekamd haar, droeg een zwarte trui, een korte broek en had een oorbel in. De vrouwelijke passagier wordt eveneens 20 jaar oud geschat. Zij heeft lang, blond haar.