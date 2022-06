Geen ontbijt op bed, maar een schoongewassen auto op Vaderdag

Omdat vaderdag is wast Lupi de auto van haar vader (foto: Tonnie Vossen). Rob Wolters was heel blij het werk van zijn dochter Lupi (foto: Tonnie Vossen) Ufuk (14) waste zondag met plezier de auto van zijn vader Mustafa Volgende Vorige 1/3 Omdat vaderdag is wast Lupi de auto van haar vader (foto: Tonnie Vossen).

Tienjarige Lupi stuurt de waterslang zondag in alle kalmte over de Renault Clio. Het is de eerste keer dat ze de auto van haar vader wast. Meestal blijft ze in de auto zitten als ze door de wasstraat gaan, maar vanwege Vaderdag zijn de rollen omgedraaid en is de wasbeurt ook nog helemaal gratis. “We wilden op deze dag iets leuks doen voor vaders”, zegt Piet van Beurden van de Tilburgse wasstraat.