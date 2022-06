Vrouwke! Dochter voor Snollebollekes-zanger Rob Kemps

Hij zong er al eens over, maar nu heeft Snollebollekes-zanger Rob Kemps dan echt Vrouwkes in huis. De artiest uit Best werd afgelopen vrijdag vader van dochter Lola, zo meldt hij op Instagram.

“Ik heb dus gewoon een dochter!!", jubelt Kemps op Instagram. “Moeder en kind maken het uitstekend en wat ben ik trots.” De 36-jarige Kemps en zijn vriendin Miriam hadden samen al een zoontje: Manu.