Man ernstig gewond na botsing met trein in Oudenbosch

Op het station van Oudenbosch is een man ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een trein. Volgens de politie wilde het slachtoffer samen met een ander persoon het spoor oversteken terwijl er een trein in aantocht was.

Een traumahelikopter landde ter assistentie en het slachtoffer werd onder begeleiding van de trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Rond 21.45 uur meldde de politie via Twitter dat door het 'supersnelle' ingrijpen van hulpverleners en omstanders het leven van de man hoogstwaarschijnlijk is gered.



Er rijden voorlopig geen treinen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Volgens de NS duurt dit tot ongeveer 23.00 uur.

