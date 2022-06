Politie lost waarschuwingsschot en houdt zes verdachten van overval aan

De politie heeft zes mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een woningoverval aan de Koepelstraat in Bergen op Zoom. De overvallers namen een crossmotor mee. Bij een van de aanhoudingen loste de politie een waarschuwingsschot.

De politie kreeg zondagavond om iets over negen een melding binnen van de woningoverval aan de Koepelstraat. Twee minuten later kwam er ook een melding binnen van een overval in de Lekstraat. Volgens de politie gaat dit vermoedelijk om dezelfde overval.

Omstanders hielden in de Lekstraat een van de verdachten aan. Hij is overgedragen aan de politie en zit vast voor verhoor.

In totaal zes verdachten

"In de tussentijd hebben de collega's niet stilgezeten", meldt de politie. In Bergen op Zoom hielden agenten nog twee verdachten aan. Niet veel later werden op de Grindweg in Woensdrecht ook nog drie verdachten opgepakt. Bij een van de aanhoudingen heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Een van de verdachten zou volgens de politie hebben geschoten, maar het wordt nog onderzocht of dat ook daadwerkelijk het geval is.

Bij de aanhouding op de Grindweg in Woensdrecht vonden agenten ook een crossmotor. Het is nog niet duidelijk of dit ook de motor is die bij de overval werd gestolen. De politie heeft hem in beslag genomen en doet onderzoek. Er is ook een auto in beslag genomen.