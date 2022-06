Zilveren schermer Tristan Tulen geniet van alle reacties: 'Niet normaal'

Tristan Tulen uit Den Bosch is bedolven onder de reacties na zijn stunt op het EK schermen. Zondag verraste Tulen vriend en vijand door in Turkije een zilveren medaille te veroveren. De eerste Nederlandse schermmedaille sinds 2011, toen voor Bas Verwijlen. “Ik heb een geweldige wedstrijd gehad en tot midden in de nacht heb ik reacties ontvangen.”

Een beetje slaperig, maar hoorbaar trots nam Tristan Tulen maandagochtend de telefoon op in Antalya. “Niet normaal, zoveel reacties heb ik ontvangen, het leek wel of iedereen had meegekeken.” Op het EK won Tulen wedstrijd na wedstrijd tot hij in finale stuitte op meervoudig Europees en wereldkampioen Yannick Borel uit Frankrijk. De Fransman won de finale met 15-1. “Het klopte allemaal, tot die finale dan. Nu ik wakker ben vraag ik me wel af of het vandaag weer zou lukken? Ik denk dat het zo moest zijn.” Tulen schermt al lang, maar bleef ook lang in de schaduw van Bas Verwijlen, die na de Olympische Spelen van vorig jaar is gestopt. Dit seizoen zat het de Bossche schermer niet mee op de vele toernooien. Met het oog op de toekomst en om zijn topsportcarrière te bekostigen, werkt hij ook nog eens drie dagen in de week als fysiotherapeut.

"Het was niet mijn beste seizoen en als het dan op het EK wel lukt is dat heel mooi.”