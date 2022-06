Dieven slaan slag bij juwelier: 'Vreselijk, de ravage die is aangericht'

Het is maandagochtend een bende in juwelierszaak Mignon Juwelier en Goudsmeden aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Dieven braken hier zondagnacht in en gingen ervandoor met diverse sieraden. "Het is echt verschrikkelijk", verzucht Sandra van Valkengoed. "De ravage die is aangericht en wat er is meegenomen."

"Het is echt ongelofelijk om te zien wat ze in drie minuten tijd kunnen aanrichten", stamelt de eigenaresse van de zaak. "Echt vreselijk." 'Ze zijn voor het goud gegaan'

Rond halfvijf 's nachts zijn de daders volgens haar binnengekomen. "Ze kregen op de een of andere manier het rolluik voor de zaak omhoog, vervolgens hebben ze de deur ontzet en sloegen binnen drie glazen vitrines kapot. Ze zijn voor het goud gegaan. Horloges, ringen en armbanden." Juweliers worden regelmatig bestolen, maar dit is de eerste keer dat ze hun slag slaan bij deze zaak. "Met zes mensen doen we hier al jaren heel erg ons best om de zaak draaiende te houden", vertelt Sandra emotioneel. "En nu dit. De afgelopen 25 jaar hebben we de dans kunnen ontspringen, maar dit keer waren wij aan de beurt." Opruimen

Nu rest haar niets anders dan de enorme bende op te ruimen en de schade te herstellen. "We hopen snel weer open te kunnen. Maar deze maandag zal dit niet meer lukken."

In drie minuten tijd richtten de dieven een ravage aan in de zaak (foto: Facebook Mignon Juwelier & Goudsmeden).

De dieven hebben het rolluik voor de zaak omhoog gekregen en vervolgens de deur ontzet (foto: Facebook Mignon Juwelier & Goudsmeden).

Dieven haalden in korte tijd diverse vitrines van de juwelierszaak in Oisterwijk leeg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Overal glas op de vloer van de Oisterwijkse juwelierszaak (foto: Toby de Kort/SQ Vision).