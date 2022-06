Tilburgse kermis moet als festival veel meer publiek van buiten trekken

Suikerspin in je linkerhand, pilsje in je rechterhand. En dansen maar. Zo lonkt het Desperado Roadshow Festival jaarlijks duizenden jongeren naar de Tilburgse kermis. Ze zouden anders misschien niet gegaan zijn. Door de kermis steeds meer op een festival te laten lijken, moeten ook jongeren uit de rest van Nederland gelokt worden.

Ruud Lemmen is degene die dat moet gaan doen. Hij is hoofd programmering van poppodium 013 en programmeur van het hiphopfestival Woohah! Hij weet dus hoe je een feestje moet bouwen. Lemmen: ”Als er meer te doen is rondom de kermis is er ook kans dat mensen van verder weg naar Tilburg komen. Dat willen we graag. Het is een groot evenement. Roze maandag is een goed voorbeeld, dat is landelijk bekend. Maar de kermis als geheel die mag wel weer een boost krijgen.”

Lemmen weet dat er nu al veel georganiseerd wordt rondom de kermis in andere delen van Tilburg. Dat mag wel wat bekender worden. En de binnenstad is sinds een aantal jaren al flink wat groter geworden met de gepimpte Piushaven en de Spoorzone erbij. Lemmen: “Ik kom zelf uit Tilburg en zit regelmatig op een terras aan de Piushaven. Die gebieden horen voortaan ook bij de binnenstad, dus mensen verwachten dat daar ook wat te halen is met de kermis. Omdat het net buiten de attractiedrukte is biedt het ruimte om hele andere evenementen te houden.”