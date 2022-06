Vakantie al voorbij voor Willem II-spelers: 'Promoveren is een uitdaging'

Ook voor de spelers van Willem II zit de vakantie erop. Onder toeziend oog van tientallen supporters begonnen de Tilburgers aan hun reis die moet eindigen in de Eredivisie. Na de degradatie van afgelopen seizoen is er namelijk maar één doel in Tilburg: promoveren.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Na de degradatie was het vrij snel duidelijk dat Kevin Hofland bij de club bleef. De trainer moet de club weer terugbrengen naar de Eredivisie. “De club wil promoveren en daar ben ik het honderd procent mee eens. Ik wil zelf kampioen worden. Ik vind dat we dat ook moeten uitspreken.” Daarmee bombardeert hij de Tilburgers gelijk tot één van de topfavorieten in de sterke Keuken Kampioen Divisie. Dat weet ook Erik Schouten. De verdediger kwam over van SC Cambuur, daarmee promoveerde hij twee jaar geleden naar de Eredivisie.

"Het is lastiger dan dat iedereen denkt"

“Natuurlijk ben ik hier naartoe gekomen met als doel te promoveren. Maar het is lastiger dan dat iedereen denkt. Het is een mooie uitdaging.” Dat het een grote uitdaging is wordt alleen al duidelijk als je kijkt naar wie er op het veld staan. Dertien veldspelers en twee doelmannen. “Daar moet zeker nog wat bij”, weet ook Hofland. “Maar we zijn niet de enige club die nog maar weinig spelers hebben. Ik weet zeker dat we aan het einde van de transferperiode een volwaardige selectie hebben.”

"Dan ben ik snel thuis van het promotiefeest"