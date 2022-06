PSV en Van Nistelrooij beginnen met torenhoge ambities aan nieuwe seizoen

PSV is begonnen aan het nieuwe seizoen. Met Ruud van Nistelrooij wil de club grote sportieve stappen gaan zetten. De trainer stond na afloop van de eerste training de pers te woord. Daarin gaf hij aan torenhoge ambities te hebben.

Dat PSV en Van Nistelrooij groot denken is ook terug te zien in het transferbeleid. Maandagmiddag werd door de trainer de transfer van Walter Benitez bevestigd. Een doelman die de afgelopen jaren indruk maakte in de Franse competitie. Al eerder werd bekend dat Luuk de Jong kandidaat is voor de spitspositie.

“Ik kijk niet naar begrotingen. Ik wil alle nationale prijzen winnen en de Champions League bereiken. Je moet daar als groep in geloven. Het is mogelijk en onze missie voor dit jaar.”

Van Nistelrooij gaf aan dat hij vooral karakter heel belangrijk vindt. Hij wilt een team creëren met de juiste instelling. “Het draait alleen maar om winnen. Het liefst met goed voetbal maar als we een keer voor de goal moeten liggen dan moeten we dat ook kunnen.”

“Het was na vorig seizoen wel duidelijk waar de prioriteiten liggen op de transfermarkt. Ik ben blij dat we Benitez kunnen toevoegen.”

Ook gaf de 45-jarige trainer aan dat het verdedigend beter moet. Dat is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding.

De oud-spits wilde niemand uit het vorige seizoen te kort doen maar gaf wel aan dingen anders te gaan doen. “Er gaan dingen veranderen. Ik zal bijvoorbeeld in de opbouw ook wat anders gaan doen. Iets meer rust in het spel.”

Tot slot ging het over de keuze om alsnog hoofdtrainer van PSV te worden. Van Nistelrooij bedankte afgelopen seizoen in eerste instantie voor de functie maar kwam daar later op terug. Marcel Brands is de hoofdreden om toch in te gaan op de vacature.

“Ik kreeg een telefoontje van Marcel. Er zijn wat andere accenten gelegd in de organisatie. Ik wilde heel graag onderdeel zijn van deze nieuwe start. Als de directie niet veranderd was, had ik hier niet gezeten.”

De trainer wilde niet ingaan op welke veranderingen er zijn geweest in de organisatie. Ook gaf hij aan niks tegen voormalig algemeen directeur Toon Gerbrands te hebben.

Over zes weken zullen we weten of de ambities waargemaakt kunnen worden. Dan staat de Johan Cruijff Schaal op het programma. Een paar dagen later wacht de eerste wedstrijd in de voorrondes van de Champions League.