Gine en David van het 'kartonnen huis' uit Ik Vertrek gooien het roer om

Ze kochten een huis dat letterlijk in elkaar stortte van ellende, kregen het aan de stok met de Spaanse Belastingdienst en tot overmaat van ramp moesten ze het door corona zo'n twee jaar zonder gasten doen in hun B&B in Aspe. Het zat Gine en David Shearlaw uit Roosendaal bepaald niet mee sinds hun deelname aan Ik Vertrek in 2019. Nu gaat het stel voor een compleet nieuwe aanpak om hun droom tóch waar te maken.

Wat die koerswijziging dan precies inhoudt? "Camperplaatsen", vertelt Gine vol enthousiasme. "De eerste vier hebben we een tijdje terug geopend. Daar komen er binnenkort nog een paar bij. Gaat al best goed, hoor. We merken dat mensen de zelfstandigheid van zo'n camper fijn vinden en niet meer per se in een huisje willen zitten. We verhuren nu nog maar één suite van de oorspronkelijke B&B."

Klinkt hartstikke leuk, maar die wijziging in de plannen is niet geheel vrijwillig. "Na corona zijn de gasten nooit meer echt teruggekomen. Dat komt ook doordat de prijzen voor vliegtickets de pan uitrijzen. Mensen betalen dat liever voor een all inclusive-resort en niet voor een bed & breakfast." Dus moest er iets veranderen. Grappig genoeg kwam de inspiratie uiteindelijk via dezelfde route als waar het avontuur drie jaar geleden begon: het razend populaire tv-programma Ik Vertrek. Aanstaande zaterdag zijn Gine en David te zien in de spin-off Even Weg, waar deelnemers uit eerdere seizoenen een kijkje nemen bij elkaar. "Wij werden gekoppeld aan Ronald. Hij vertrok veertien jaar geleden met zijn vrouw Anneke en vier kinderen naar Oostenrijk om daar een hotel te runnen, maar niet lang daarna overleed Anneke aan borstkanker", vertelt Gine.

Gine en David in Oostenrijk.

Het werd een ontmoeting om niet snel te vergeten. "Ronald heeft het samen met zijn nieuwe vriendin Sacha weer helemaal op de rit. Wij waren door alle tegenslagen het spoor even bijster, maar zij hebben ons geleerd om weer even terug te gaan naar de basis. En vooral nieuwe energie gegeven om door te gaan." En dus wordt er nu in de Spaanse zon keihard gewerkt om uiteindelijk tien camperplaatsen te verwezenlijken. "Ons terrein wordt iedere week een stukje mooier. Om ruimte te maken, moesten we bijvoorbeeld wat olijfbomen verwijderen. Die hebben vervolgens weer een leuk plekje langs het zwembad gekregen."

Drukke weken dus, maar zaterdagavond wordt er toch een gaatje vrijgehouden in de bomvolle agenda. Dan zitten Gine en Dave vol spanning voor de buis. "Wij hebben nog helemaal niks gezien van de uitzending en weten ook niet wat de makers uitgekozen hebben. Hartstikke spannend, dus." Wie ook benieuwd is naar het resultaat, moet zaterdag om 21.25 uur afstemmen op NPO 1.

Rondom het de B&B komen in totaal 10 camperplaatsen.