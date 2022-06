Broers grijpen 15-jarige overvaller in de kraag: 'Het was gewoon komisch'

De 15-jarige jongen die vastzit voor een gewapende overval op een hoogbejaard echtpaar in Roosendaal, werd in de kraag gevat door twee oplettende broers. Een van hen doet anoniem zijn verhaal aan Omroep Brabant. "Hij kwam opeens zonder bivakmuts terug alsof er niets aan de hand was. We wisten niet wat we meemaakten."

Ron Vorstermans Geschreven door

Drie overvallers drongen zondagmiddag een huis aan de Florisdonk in Roosendaal binnen en bedreigde een hoogbejaard echtpaar met een mes. Vervolgens sloegen ze met de buit op de vlucht – iets wat door een oplettende buurtbewoner niet onopgemerkt bleef. "Ik was om twaalf uur 's middags mijn broertje op straat aan het uitzwaaien", zo vertelt hij aan Omroep Brabant. "Opeens zien wij drie jongens in de hoek van de straat wegrennen. Ik heb een half jaar geleden mijn been gebroken dus ik ren niet meer zo hard, maar ik liep ze samen met mijn broer tegemoet in de hoop dat we ze konden filmen."

"Die twee begonnen te schelden op ons."

De buurtbewoner ziet dat er een fiets en scooter geparkeerd staan in een nabijgelegen speeltuintje. "Ik dacht, die kunnen er wel eens mee te maken hebben." Dat blijkt te kloppen. De broers lopen naar het speeltuintje toe en staan daar oog in oog met twee overvallers. "Ze kwamen met bivakmutsen op ons af. Die twee begonnen te schelden op ons en riepen naar de andere jongen, die de buit droeg, dat hij moest vluchten. Ik heb alles gefilmd." De twee jongens slaan na 'wat gedoe' op de fiets op de vlucht. De derde jongen vlucht te voet weg van het speeltuintje. Hij lijkt te zijn verdwenen. Maar dan gebeurt er iets aparts. "Ongeveer twee minuten later kwam hij opeens terug, maar nu zonder bivakmuts en zonder buit. Hij deed opeens heel nonchalant, alsof hij er niets mee te maken had. Hij probeerde heel rustig naar zijn scooter te lopen om weg te rijden. Het was bijna komisch. We begrepen nauwelijks wat we zagen want we zagen 'm twee minuten eerder nog wegrennen."

"Hij wilde doodleuk wegrijden, maar ja, hij was 15 en ongeveer 1 meter 60 lang."