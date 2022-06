15-jarige jongen opgepakt voor gewapende overval op bejaard echtpaar

De verdachte die vastzit voor een gewapende overval op een bejaard echtpaar in Roosendaal, is een jongen van 15. Dat meldt de politie. Twee andere verdachten worden nog gezocht.

Het drietal drong zondagmiddag een huis aan de Florisdonk in Roosendaal binnen en dreigde met een mes. Volgens buurtbewoners was een hoogbejaard echtpaar het slachtoffer van de overval. De overvallers vluchtten met een buit, wat ze precies hebben meegenomen is niet bekend.

Tas met sieraden

Er raakte niemand gewond. Een verdachte, de 15-jarige jongen, kon rond halftwee op heterdaad worden aangehouden in de Isabelladonk. Hij zit nog vast. Ook werd er een tas met sieraden gevonden. De politie zoekt nog uit of dit de buit was die werd meegenomen.

De andere twee verdachten worden nog gezocht. Na de overval vluchtten zij richting het speeltuintje aan de Isabelladonk. Omstanders zouden achter de overvallers aan zijn gegaan en konden volgens een 112-correspondent de sleutels afpakken van de scooter waarop het tweetal zou zijn gevlucht.

De politie is nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Ook hoopt ze in contact te komen met getuigen.

LEES OOK: Jonge daders plegen gewapende overval op hoogbejaard echtpaar