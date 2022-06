A27 dicht bij Hank na ongeluk met meerdere auto's, ruim een uur vertraging

De A27 van Gorinchem richting Breda is dinsdagochtend rond zeven uur afgesloten tussen Hank en de Keizersveerbrug na een ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren. Rijkswaterstaat vreest dat de weg tot het middaguur dicht zal blijven, vanwege politieonderzoek.

"Een bestelbus zit aan de voorkant helemaal in elkaar en meters verderop staan twee andere beschadigde auto's", vertelt een voorbijganger. "Er zijn erg veel hulpdiensten aanwezig en rond halfacht landde een traumaheli op de weg." Er zou nog een tweede traumaheli onderweg zijn.

Omrijden

De afsluiting leidde rond acht uur tot twaalf kilometer file vanaf Werkendam. Op dat moment bedroeg de vertraging ruim een uur. "Diverse mensen bekijken de situatie vanaf de vluchtstrook en vragen zich af hoe lang ze daar nog moeten stilstaan."

Het verkeer kreeg het advies om te rijden via Den Bosch en Waalwijk en de A15, A2 en A59 te volgen.

Ook ongeluk op A59

Maar ook op de A59 is inmiddels een ongeluk gebeurd, bij Waalwijk. De ANWB waarschuwt voor flinke vertraging, in beide richtingen. Op de weg van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bedraagt de vertraging tussen Dussen en Waalwijk-Oost drie kwartier. De andere kant op sta je aan halfuur in de file. "Niet meer omrijden via deze route dus."