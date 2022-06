A27 weer open na lange afsluiting door ongeval met meerdere voertuigen

De A27 van Gorinchem richting Breda is dinsdagochtend urenlang afgesloten geweest tussen Hank en de Keizersveerbrug na een ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren. Vanwege het politieonderzoek ging de weg pas rond 13.00 weer open.

Volgens een politiewoordvoerder was het een 'behoorlijke ravage' op de A27 en landden er twee traumahelikopters ter assistentie. Eén slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, een ander werd ter plaatse behandeld. De afsluiting veroorzaakte zo'n twaalf kilometer file vanaf Noordeloos.

Ook ongeluk op A59

Het overige verkeer op de A27 kreeg in eerste instantie het advies om te rijden via Den Bosch en Waalwijk en de A15, A2 en A59 te volgen. Maar ook op de A59 gebeurde kort daarna een ongeluk, bij Waalwijk. Dit zorgde daar voor flinke vertraging in beide richtingen.