Mirjam loopt door haar lengte tegen veel praktische problemen aan

21 juni is de langste dag van het jaar maar ook de Dag van de Lange Mensen. Met 1,87 meter wordt Mirjam van Valen (44) uit Breda dagelijkse geconfronteerd met haar lengte. "Dagelijkse spullen kopen is een hele klus."

Mirjam was altijd al lang voor haar leeftijd. "Als kind, puber en in mijn studententijd wilde ik niet opvallen dus ik paste mezelf continu aan aan de standaard. Ik ging zelfs een beetje krom lopen."

Zo loopt ze letterlijk en figuurlijk tegen simpele, dagelijkse ongemakken aan. "Het is een hele klus om spullen te kopen. Ik ben geen reus, maar een bed van twee meter is te kort."

Dat kan volgens Mirjam lichamelijke gevolgen hebben. "Een bureaustoel is vaak te kort waardoor je gauw rug- en nekklachten krijgt. Dat zie je ook bij extreem lange mensen die krom aan het aanrecht staan of die moeten bukken in de bus."

Aan lang zijn hangt ook een prijskaartje. "Aangepaste meubelen en kleren haal ik in speciale winkels en deze producten zijn vaak duurder."