Steven Kruijswijk gaat naar de Tour de France maar niet als kopman

Steven Kruijswijk gaat dit jaar voor de zevende keer meedoen aan de Tour de France. De 35-jarige renner uit Nuenen is als enige Nederlander opgenomen in de ploeg van Jumbo-Visma. De Tour begint op vrijdag 1 juli en Kruijswijk heeft er veel zin in. "Elke Tourdeelname is speciaal. "

Een jaar geleden viel Kruijswijk uit voor de 17e etappe, nadat hij ziek was geworden. Hij eindigde in 2019 als derde in de Tour de France. Dat resultaat zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen herhalen. Dit jaar gaan zijn ploeggenoten Roglic en Vingegaard volgens Jumbo-Visma voor een goed klassement. Zij zijn aangewezen als kopmannen. Kruijswijk is een van de mannen die hen moet bijstaan. "Ik wil mijn steentje bijdragen in de tweede en derde week waar het echt bergop gaat en daar een rol spelen voor Jonas en Primoz." De twaalfde etappe naar Alpe d'Huez vindt Kruijswijk speciaal. "Dat is een mythische berg en daar heb ik mooie en minder mooie herinneringen aan."