Zomercoronagolf in ziekenhuizen begonnen, maar op ic's is het nog rustig

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de eerste tekenen van een coronazomergolf zichtbaar. Het aantal opgenomen coronapatiënten is sinds drie weken van 28 naar 70 gestegen. Op de intensive care blijft het met vier ernstig zieke mensen met corona erg rustig.

Na bijna 2,5 jaar wil niemand meer iets weten van het c-woord, maar toch blijft corona ons achtervolgen. Zo stijgt het aantal coronameldingen bij het RIVM week na week: zowel het aantal positieve testuitslagen als het aantal virusdeeltjes in de riolen neemt toe.

Het aantal mensen dat na een GGD-test besmet blijkt te zijn, is in drie weken verviervoudigd. Afgelopen zeven dagen waren dat er bij de drie Brabantse GGD's in totaal 2839, tegenover 1428 een week eerder. Hoewel testen bij de GGD niet meer aan iedereen wordt geadviseerd, concludeert het RIVM dat we aan het begin zitten van een nieuwe coronagolf.

Nieuwe varianten

De toename komt door twee nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Die subtypes verspreiden zich snel. Mensen worden even ziek van de nieuwe omikronversies als van de voorgangers, maar als meer mensen het virus oplopen, kunnen ook meer mensen in het ziekenhuis belanden.

Deze zomerse golf is ook zichtbaar in de ziekenhuizen. Zo is het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen na wekenlange dalingen toegenomen tot 70. Dit is het hoogste niveau sinds 17 mei.

Op de ic's is het met vier coronapatiënten zeer rustig. Dit zijn nu nog geen aantallen waar de ziekenhuizen van schrikken. Ter vergelijking: in maart lagen er nog 338 coronapatiënten.

Zieke medewerkers

Ook als de huidige stijging doorzet, zijn de ziekenhuizen er klaar voor. Dat zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie. Wel maken zij zich zorgen over het oplopen van de besmettingscijfers.

"Want ook onze medewerkers worden ziek en het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Maar tot nu toe kunnen we alles opvangen", zegt een woordvoerder. "Als het nodig is, maken de ziekenhuizen samen afspraken en schalen we op. De plannen daarvoor liggen klaar, op basis van ervaringen van afgelopen jaren."

Thuiswerken

Ook werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de toenemende aantallen coronabesmettingen. Zij willen dat basisregels weer in acht worden genomen om verspreiding van het virus binnen de perken te houden. Zo pleit VNO-NCW ervoor mensen weer thuis te laten werken bij klachten.

In een brief aan de eigen achterban de organisaties ook handen wassen en bijvoorbeeld het doen van zelftesten. Ze wijzen erop dat deze maatregelen weer belangrijk zijn, vanwege personeelstekorten en de naderende vakantie. "Extra ziekteverzuim zou veel bedrijven slecht uitkomen, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt", zegt Jan van Mourik van de Brabantse VNO-NCW-tak.