Ties Brock vangt omvallende studiolamp tijdens live-verslag vanuit Israël

Verslaggever Ties Brock uit Geldrop liet maandagavond een fraai staaltje onverstoorbaarheid zien in Nieuwsuur. Hij was live in de uitzending om vanuit Tel Aviv te vertellen over de val van de Israëlische regering, toen plots een studiolamp zijn kant op waaide. De beelden van zijn indrukwekkende reflex, gaan een dag later viral.

Sven de Laet Geschreven door

Het was best even schrikken, lacht Ties. "Je verwacht niet dat zo'n ding ineens omvalt. Die lamp staat op een hoog statief met drie poten. Als het waait zetten we er meestal een zware tas tegenaan om hem op z'n plek te houden. Dat leek gisteren niet nodig."

Een misvatting, bleek even later. "Alles stond al zeker drie kwartier zonder problemen opgesteld. We hadden zelfs alles al even getest. Sta ik op de goede plek? Doet alles het?" Er leek geen vuiltje aan de lucht. "Tot we echt live gingen en er plots een zuchtje wind kwam." Kijkers van Nieuwsuur zagen hoe de lamp plotseling in volle vaart de kant van Ties op kwam. Die wist het gevaarte net op tijd af te weren en ging ondertussen rustig verder met zijn gesprek met presentator Jeroen Overbeek. "Je weet dat je live op televisie bent, dus dan gaat het op de automatische piloot. En het hielp dat mijn cameraman Geert in no time de lamp weer netjes op zijn plek had staan."

Pijn heeft Ties er niet aan overgehouden, een moment of fame wel. "Ik heb behoorlijk wat reacties gehad en heb zelfs de bloopersite Dumpert gehaald. Dan kan het twee kanten op: óf je wordt compleet voor lul gezet, óf je komt er aardig vanaf. Als ik de reacties lees, valt het bij mij de goede kant op." Of Ties dinsdagavond weer op de buis is, weet hij nog niet. "Er lijkt nu nog geen nieuws, maar dat kan ieder moment veranderen. We hebben in ieder geval een lesje geleerd: wind of geen wind, we zetten dat statief goed vast."