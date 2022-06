Wim Dik (83) overleden: de man die de PTT veranderde in KPN

Oud-KPN-topman Wim Dik is zondag overleden. De 83-jarige Helvoirtenaar was al geruime tijd ziek. Dik was 1989 tot 2000 de eerste voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke PTT Nederland (KPN). Zijn belangrijkste taak was om het vroegere staatsbedrijf om te vormen tot een succesvolle beursgenoteerde onderneming. Dik was tot 2009 ook voorzitter van de Stichting Regionale Omroep Brabant.

Dik had ook andere banen in het bedrijfsleven. Zo werkte hij onder meer voor Unilever en was hij directeur van soepfabriek Unox. Na zijn vertrek bij KPN was hij hoogleraar in Delft.

Dik was ook nauw betrokken bij D66. Hij was onder meer vicevoorzitter van die partij en voorzitter van het wetenschappelijk bureau. Ook was hij zeer actief voor D66 in Vught, onder meer bij de samenvoeging van Helvoirt en Vught.

Haagse carrière

Verder had Dik een korte carrière als politicus. In het begin van de jaren 80 was hij namens D66 staatssecretaris van Economische Zaken in de kabinetten-Van Agt II en III. Hij was in die functie belast met buitenlandse handel en exportbevordering.

Op maandag 27 juni om 13.00 uur wordt in de Nicolaaskerk in Helvoirt afscheid genomen van Wim Dik.