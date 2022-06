Wereldkampioen Götze neemt afscheid van zijn fans: 'PSV, bedankt!'

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Mario Götze verlaat PSV. De Duitser, die zijn land in 2014 naar de wereldtitel schoot, bedankt de club voor de afgelopen seizoenen in een emotioneel bericht op social media.

Sven de Laet Geschreven door

Het was een daverende verrassing toen Götze in de zomer van 2020 de overstap maakte naar PSV. Op dat moment sukkelde hij bij Borussia Dortmund al een tijdje met zijn vorm, maar toch werd de maker van de enige goal in de WK-finale van 2014 met open armen ontvangen. In Eindhoven liet Götze de afgelopen twee seizoenen met vlagen zijn klasse zien. Toch neemt hij nu afscheid van de Eredivisie. Naar verwachting zal de 30-jarige spelmaker snel tekenen bij Eintracht Frankfurt.

"Zélfs toen er tijdens de pandemie niemand zat, voelden we jullie steun."

Dinsdagmiddag nam Götze via zijn social media afscheid van alle PSV-fans. "Er zijn zó veel redenen om jullie te bedanken. Bijvoorbeeld voor jullie warme onthaal, waardoor ik me vanaf het eerste moment welkom voelde. Ik zal nooit vergeten hoe het was om te scoren in een vol stadion. En zélfs toen er tijdens de pandemie niemand zat, voelden we jullie steun." Een speciaal woord van dank heeft de Duitser voor zijn collega's. "We hebben de afgelopen twee jaar keihard gewerkt. Ik ben blij dat we samen een beker naar Eindhoven hebben kunnen brengen."