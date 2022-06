Symbolen achtergelaten op huizen waar auto's in vlammen opgaan op oprit

Twee huizen aan de Ministerlaan en de Broerelaan in Eindhoven zijn dinsdagnacht beklad met symbolen. Voor deze huizen gingen dinsdagnacht drie auto's in vlammen op.

In de Ministerlaan ging het om twee auto's, schuin tegenover elkaar. In de Broerelaan ging het om een auto en kon de brandweer voorkomen dat twee andere auto's op dezelfde oprit vlam vatten. In twee gevallen sloeg het vuur over naar het huis.

Extinction Rebellion neemt met klem afstand van actie

Het symbool dat op de huizen is aangebracht, is het teken van milieuactivistengroep Extinction Rebellion. Maar Extinction Rebellion neemt met klem afstand van deze gebeurtenissen. Volgens de activistengroep zijn acties van Extinction Rebellion vreedzaam en nooit tegen individuele burgers gericht. “Wij hebben met afschuw kennisgenomen van de autobranden, waarbij ook huizen gevaar liepen, en de bekladdingen", benadrukt woordvoerder Pim de Vleeschhouwer.

Volgens hem zijn zulke autobranden en bekladdingen ook extreem onrechtvaardig, omdat die tegen individuele burgers gericht zijn. "Binnen onze huidige samenleving draagt iedereen bij aan de verdere opwarming van de aarde. Er is simpelweg geen ontkomen aan. Zolang overheden en grote bedrijven geen radicale verandering doorvoeren, zitten burgers vast in een giftig systeem van vervuiling en vernietiging van de natuur en hun eigen levens. Dat is waarom acties van Extinction Rebellion nooit tegen individuele burgers gericht zijn. Soms hebben burgers kortdurend last van onze acties, maar wij proberen geen van hen persoonlijk te raken. Wij leven mee met de getroffen burgers, wensen hen veel sterkte en hopen dat de daders snel gepakt worden.”