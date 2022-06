Rens droedelde altijd op school, nu tekent hij kunstwerken op zijn telefoon

Van jongs af aan tekent hij schriften vol met doodles, spontane tekeningen zonder duidelijk doel die vaak tot hele collages leiden. "Vroeger dacht de juf dat ik in de klas niet zat op te letten, maar het tekenen hielp mij juist om me goed te concentreren op wat er werd gezegd", vertelt Rens Rodolf uit Dorst. Hij krijgt steeds meer bekendheid als maker van complexe illustraties en verkoopt zijn werk door heel Nederland.

“Mijn hele leven lang kan ik het beste naar iemand luisteren als ik tegelijkertijd maar ergens op kan tekenen. Waar ik dit vroeger al op papier deed tijdens de lessen op school, teken ik inmiddels al 13 jaar via een vrij simpele app op mijn telefoon."

Rens werkt bij een zorginstelling in Breda, maar is altijd doorgegaan met het maken van doodles. En sinds kort verkoopt hij ze ook. "Het is eigenlijk door twee vrienden gekomen die vonden dat ik iets moet doen met mijn creaties. Ik ben daarom gaan accepteren dat het iets is dat ik niet alleen voor mijzelf doe, maar aan anderen kan geven of verkopen."

Begin dit jaar is hij samen met die vrienden het internetplatform ‘ Earthmen Husstie’ begonnen. "Hierop verkoop ik mijn digitaal werk, maar ook als gelimiteerde prints op hoogwaardig papier. Het feit dat mensen op verschillende manieren eigenaar kunnen worden van mijn werk, maakt me trots en geeft me een energie waardoor ik op dit moment ambitieuzer ben dan ooit tevoren."

"De simpele digitale doodles waar ik in 2009 mee begon zijn inmiddels uitgegroeid tot tekeningen waar ik talloze uren in verdwaald kan raken en waar ik altijd op zoek ben naar het perfecte huwelijk tussen vormen, kleuren en lijnen die in mijn hoofd helemaal kloppen", vertelt Rens enthousiast.