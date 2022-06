Monumentale lindeboom in gevaar, mogelijk vergiftigd

De monumentale lindeboom in het centrum van Den Bosch lijkt vergiftigd te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen door een externe bomendeskundige. De boom verkeert sinds september 2021 al in slechte toestand en de vraag is of de boom het gaat halen.

Thijs den Ouden & Dtv Nieuws