Auto vliegt in brand na botsing tegen boom, bestuurder komt om het leven

Een bestuurder is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing tegen een boom aan de Scherpenering in Veldhoven. Na de botsing vloog de auto in brand. Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de politie is de identiteit van het slachtoffer nog niet achterhaald. Identificatie is vanwege de hevigheid van de brand lastig. De weg is afgesloten voor bergingswerkzaamheden. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van de botsing.

Foto: ingestuurd.