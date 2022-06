OG3NE-zangeres Lisa Vol dolgelukkig met nieuwe liefde in Parijs

Zangeres Lisa Vol (28) van OG3NE is weer gelukkig in de liefde. De oudere zus van Amy en Shelley deelde op Instagram foto's met haar nieuwe vlam in Parijs en schrijft daarbij: Ooh, my flame.

Sven de Laet Geschreven door

Wie de gelukkige is? Robin de Brie, die zichzelf op zijn Instagram omschrijft als artist. Ook hij deelt stralende kiekjes met zijn kersverse liefde, die deze week in de Franse hoofdstad haar 28e verjaardag vierde.

