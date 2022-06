Rita weet zich geen raad meer: niemand heeft een Brabants bont-tafelkleedje

Het is een zoektocht om moedeloos van te worden. Rita Stuyt (78) uit Eindhoven struint alle winkels af om een fraai tafelkleed met Brabants bont-printje te scoren voor haar haringfeestje komende maandag, maar loopt keer op keer tegen hetzelfde probleem aan. "Ze kijken me aan alsof ik gek ben."

Klinkt inderdaad veelbelovend, maar wat is een goed feestje zonder wat aankleding. Met die gedachte ging Rita op pad. "Ik zag het al helemaal voor me: die tafel vol met schalen, bovenop zo'n mooi rood-wit geblokt tafelkleed. Dat ziet er leuk en fris uit."

Een gezellige avondje haringhappen bij Rita in de achtertuin, dát is het idee. "Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en alle buren uitgenodigd. Hartstikke gezellig, toch?"

Maar na een middagje shoppen, kwam Rita een illusie armer weer thuis. "Ik ben bij een hele rits winkels geweest. Van HEMA tot Blokker en van Kruidvat tot een textielzaak. Maar waar ik ook kwam, het personeel had geen flauw idee wat ik bedoelde. En niet alleen de jonkies, ook de oudere werknemers. Ze keken me aan alsof ik gek was."

Hoogste tijd om de kennis weer wat op te frissen, vindt ze. "Zelfs ik weet wat Brabants bont is, terwijl ik helemaal niet hier geboren ben. Ik kom oorspronkelijk uit Purmerend. Al moet ik toegeven dat ik na 55 jaar in Eindhoven ook wel verbrabantst ben."

Leuk en aardig, maar ondertussen nadert de haringparty met rasse schreden, terwijl een passend stukje tafelbekleding nog altijd ontbreekt. "Mijn laatste hoop is gevestigd op de groothandels. Anders weet ik het ook niet meer."

Kortom: de gouden - of eerder rood-witte - tip is meer dan welkom. Mocht jij nou toevallig nog een authentiek Brabants tafelkleedje over hebben? Of ligt jouw zolder vol andere bonte prullaria en wil je Rita helpen? Laat het ons weten en stuur ons een mailtje.