Man gewond bij schietpartij in Oss, dader is gevlucht

Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Oss. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De schutter is gevlucht en nog niet aangehouden.

Het incident gebeurde iets na half tien vanavond op de Joost van den Vondellaan. Op videobeelden is een op de weg stilstaande auto te zien met twee ambulances ernaast. Een traumahelikopter is op een nabijgelegen veld geland. Het tafereel trekt veel bekijks. Achter politielinten staan aardig wat mensen. Volgens de politie is nog veel onduidelijk. Ze roept mensen met tips en camerabeelden op zich te melden bij de politie.

Foto: Gabor Heeres.