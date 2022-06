112-nieuws: auto rijdt op vrachtwagen op A59 • inbreker betrapt in Zundert

19.14

De politie heeft in de wijk De Berk in Zundert een man aangehouden, die in wilde breken in een huis. Een oplettende buurtbewoner zag dat hij met een breekijzer de deur wilde forceren en belde de politie. Toen de agenten even later aankwamen, was de man in eerste instantie nergens meer te bekennen.

Tot hij plots langs een van de politiewagens liep. De agenten hielden hem aan, omdat hij voldeed aan het signalement dat de buurtbewoner had gegeven. Hij had onder meer een koevoet bij zich. De man is meegenomen en zit vast.