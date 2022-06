Waterschildpad leeft in erg vervuild aquarium: 'Dier was niet meer te zien'

De waterschildpad in een ernstig vervuild verblijf (foto: LID). De waterschildpad in een ernstig vervuild verblijf (foto: LID). Volgende Vorige 1/2 De waterschildpad in een ernstig vervuild verblijf (foto: LID).

In een huis in Geertruidenberg is donderdag een waterschildpad ontdekt die in een ernstig vervuild aquarium leefde. Het water was zo vertroebeld, dat het dier niet eens meer te zien was. Inspecteur Wilfred van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft de eigenaar opdracht gegeven zo snel mogelijk de juiste verzorging te regelen voor het dier. "Het beestje heeft geen leuk leven, maar dat gaat veranderen."

De LID kreeg onlangs via meldpunt 144 de melding binnen dat er in het huis in Geertruidenberg sprake zou kunnen zijn van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Inspecteur Wilfred ging eropaf en merkte direct iets op. "Hij rook de stank al vanaf buiten", vertelt woordvoerder Jelko de Ruijter van de LID, namens Wilfred.

Wilfred belde aan ging het huis binnen. "Daar rook hij een rottende lucht. Er stond een aquarium wat zwaar vervuild was. Het dier dat in het water zat, was nauwelijks te zien." Naast het vieze water, voldeed het aquarium niet aan allerlei eisen. Zo was het te klein voor de schildpad en was er geen droog stuk. "Een waterschildpad moet kunnen drogen, dus er moet voor twintig procent aan droog stuk zijn in zo'n aquarium. Dat was er niet." Daarnaast kreeg de waterschildpad ook slecht te eten van de eigenaar. "Het dier kreeg alleen garnalen. Zo'n waterschildpad is een alleseter en moet juist gevarieerd te eten krijgen", legt De Ruijter uit.

