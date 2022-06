Het hele jaar vakantie vieren in je eigen badhuis

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders Volgende Vorige 1/7 Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

Het hele jaar door een vakantiegevoel hebben, hoe lekker is dat. Ad uit Ulicoten weet hoe dat is en dat komt allemaal door zijn huis op de Dorpsstraat in Ulicoten. “Als je daar bent, hoef je nooit meer op vakantie.”

Thijs den Ouden Geschreven door

Het zwembad en de sauna geven je al een klein beetje het idee dat je niet meer in eigen land bent. Maar als dat je nog niet overtuigd heeft, is daar nog het door Ad zelfontworpen badhuis. “Als je daar bent, hoef je nooit meer op vakantie", vertelt de huidige eigenaar Ad.

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

Het pand waar het huis zich in bevindt, is vaak iets anders geweest. Er was maar één ding dat altijd hetzelfde was, of eigenlijk één iemand: Ad. “Heel vroeger was dit een melkfabriek. Daarna kwamen er winkels in. Die liepen alleen niet zo goed, omdat het zo'n klein dorpje is.”

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

“Ik besloot om er vakantiehuisjes van te maken. Ik wilde wel iets anders dan anderen. Er zijn veel vakantiehuisjes in Nederland, maar niet zoals deze.” Ook het huis van de buren is dus ooit een vakantiehuisje geweest. “Daar had ik hetzelfde idee, maar dan met een binnenzwembad. Zij hebben er een vloer overheen gelegd en wonen nu dus eigenlijk in het zwembad. Als je erin staat, zie je nog de zwembadverhoging.” Een leuke manier om het ijs te breken bij je nieuwe buren.

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

Toen Ad in zijn huis kwam wonen, heeft hij dan ook bijna niks aangepast om zo het vakantiegevoel te behouden. “Ik heb alleen de keuken aanpast en een overkapping in de tuin geplaatst. Verder heb ik niks veranderd.”

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

Een groot deel van Nederland zal heel blij zijn met Ad. “Het water in mijn zwembad is altijd rond de 27 graden. Toch is mijn huis bijna helemaal energieneutraal. Dat komt mede door de zonnepanelen op het dak.”

Foto: Makelaars- en Adviesburo Broeders

Energieneutraal en het hele jaar het gevoel hebben dat je op vakantie bent. Waarom zou je dan vertrekken? “Ik word te oud. Als er morgen iets met mij gebeurt, is er niemand die het technische verhaal rondom bijvoorbeeld het zwembad kent. Je moet iemand hebben die dat wil leren. Als je dat die niet vindt, houdt het op.”