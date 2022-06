Tropische temperaturen zorgen voor mooie plaatjes, maar niet lang meer

Het is opnieuw een tropische dag, in ieder geval in onze provincie. Rond drie uur tikte Volkel de 30 graden aan, dus we mogen het tropisch noemen. Maar helaas voor de mensen die nu genieten van het zonnetje: donderdagavond kan het zomaar afgelopen zijn.

Wie nu in zwemkleding en met zonnebrand in de hand geniet van de zon en de warmte, moet wel snel zijn. Vanaf het einde van de middag verschuilt de zon zich namelijk weer achter de wolken. Lokaal zullen er dan ook flinke buien vallen en kan het gaan onweren. Code geel

Er geldt dan code geel. "Er kan veel water vallen in korte tijd, wat mogelijk leidt tot wateroverlast. Het zal daar dan ook een paar graden afkoelen. Waar in Brabant die buien ongeveer zullen vallen, kunnen we niet zeggen. Het is heel lokaal, dus een groot deel van de provincie blijft droog." In de nacht van donderdag op vrijdag en in de ochtend die volgt, zullen er meer buien vallen. "We gaan dan richting een temperatuur van zo'n 25 graden. En later op de dag komen er opnieuw losse onweersbuien. Het lijkt erop dat dat vooral in de oostelijke helft van Brabant is." Deze zomerse donderdag leverde in ieder geval een aantal prachtige plaatjes op, die we je niet willen ontnemen. Zo begon de dag met een prachtige zonsopkomst.

Foto: Ben Saanen.

Foto: Ben Saanen.

In de loop van de ochtend was het in het buitengebied in Kaatsheuvel ruim 25 graden.

Foto: Henk Voermans.

In Waalwijk was de hele ochtend 'geen enkel wolkje' te zien, laat Martha weten.

Foto: Martha Kivits.

En ook natuurfotograaf Ben Saanen spreekt van 'strakblauwe luchten en snel oplopende temperaturen' in het zuidoosten van onze provincie.

Foto: Ben Saanen.

Foto: Ben Saanen.

Foto: Ben Saanen.

Het was in de hitte zelfs dringen voor de koeien, merkte Ben op: "Koeien verdringen zich aan de waterbak om zo snel mogelijk weer de schaduw in te kunnen!"

Foto: Ben Saanen.