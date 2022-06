Wonen in het verticale bos Eindhoven: 'Stond zelfs in de Donald Duck'

Ze wonen midden in Eindhoven, met heel veel beton om zich heen. Toch hebben ze op een warme dag voldoende verkoeling op hun balkon op de elfde en dertiende verdieping van hun woontoren. Jake en David hebben allebei een appartement in het verticale bos. "Ik kan als een van de weinigen zeggen dat ik een boom op elf hoog heb," zegt Jake (27) Aerdts lachend.

De Trudo Toren op Strijp-S is een woontoren van zeventig meter hoog met achttien verdiepingen, helemaal begroeid met bomen en planten. Je krijgt een vergezicht over de stad en tegelijkertijd hebben bewoners een boom voor hun raam. Ook als Jake binnen staat en naar buiten kijkt, ziet hij groen. "Je hebt een stukje bos op je balkon. Heel vreemd, maar wel mooi."

In september vorig jaar kwamen de eerste bewoners er te wonen. Dit is hun eerste zomer in de toren. "Het is uniek om in een nieuw icoon van Eindhoven te wonen. Er lopen meer fotografen op de stoep dan bij andere gebouwen. Dus ik moet wel altijd netjes gekleed op het balkon blijven zitten."

Er zijn al meer 'verticale bossen', maar dit is wereldwijd de eerste woontoren, mét bos en sociale huur. In totaal 125 sociale huurwoningen. Pas na een goede motivatiebrief kon je uitgekozen worden. “Het is betaalbaar. Rond de 620 euro zit ik. Bij andere gebouwen hier is het vaak particuliere huur en dan betaal je het dubbele met hetzelfde uitzicht. Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Het is nu nog uniek voor Nederland en bijna voor de wereld. Dan is het heel gaaf om hier te wonen.”

Trots laat Jake een Donald Duck zien. Daar staat de woontoren in, verwerkt in een strip. “Als het in de Donald Duck heeft gestaan, mag ik het pas echt een Eindhovens icoon noemen. Ik was heel trots om mijn eigen gebouw terug te zien.”