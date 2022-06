RKC gaat aanvoerder Melle Meulensteen verliezen: 'Klaar voor deze stap'

RKC wist deze zomer al meerdere spelers te presenteren. Maar de Waalwijkers zagen ook Richard van der Venne vertrekken naar Australië. Hij zal zeker niet de enige speler zijn die na een succesvol seizoen het Mandemakers Stadion verlaat. Het lijkt een kwestie van tijd dat ook Melle Meulensteen en Ahmed Touba vertrekken.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Aanvoerder Melle Meulensteen stond donderdagochtend gewoon op het trainingsveld. Dat was voor sommigen een verrassing aangezien de centrale verdediger klaar is voor een transfer. Na afloop gaf hij aan dat er inmiddels ook concrete interesse is uit het binnenland. “Er is inmiddels concrete interesse uit de Eredivisie”, vertelt Meulensteen open. “Het is even wachten hoe lang het duurt, maar het kan een mooie stap zijn in eigen land.”

De aanvoerder van RKC weet ook dat hij klaar is voor deze stap. “De kans is klein dat ik hier dit seizoen nog voetbal. Ik merk aan mijzelf dat ik klaar ben voor de volgende stap. De club weet dat. Beide partijen zijn klaar voor een transfer. Ik heb 4,5 jaar bij RKC gezeten, dat is al best lang. Nu kunnen ze geld verdienen aan mij en kan ik een mooie stap maken.” Ook trainer Joseph Oosting rekent niet meer op Meulensteen en Touba. “Er is voor beide spelers concrete interesse. Ik reken niet op dat ze bij de start van de Eredivisie er nog bij zijn. Maar pak mij niet op mijn woord. Als ze er op 6 augustus nog wel zijn, zullen ze gewoon spelen.” Touba was dinsdagmiddag nog wel afwezig. Hij was op vakantie omdat hij na de competitie nog interlandverplichtingen had. Ook Saïd Bakari was nog op vakantie. Shawn Adewoy trainde binnen vanwege een blessure.

Wie wel op het trainingsveld stond was Mika Biereth. De kersverse aanwinst van Arsenal moet gaan zorgen voor doelpunten. Oosting ziet in hem een ware teamplayer. “Finn Stokkers is vertrokken, een echte teamplayer. Zo’n profiel wil je dan weer aantrekken. Mika past in dat profiel.” Verder hoopt de oefenmeester in de komende weken nog diepgaande spelers te presenteren voor op het middenveld en in de aanval. Mochten Meulensteen en Touba verkocht zijn, zal uiteraard ook op die positie gekeken worden naar versterkingen.