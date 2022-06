Heel Brabant wil Rita aan Brabants bont-tafelkleed helpen: 'Ongelofelijk'

Het was een onmogelijke missie voor Rita Stuyt (78) uit Eindhoven. Ze zocht in alle winkels naar een Brabants bont-tafelkleed, maar het wilde maar niet lukken. Onze provincie toonde zich van haar warmste kant. Precies 406 mails kreeg Omroep Brabant om haar te helpen. "Ongelofelijk", vindt Rita.

"De overbuurvrouw is weduwe en ze vindt dat we te weinig komen", meent Rita. En zo was het idee voor heuse 'haring-party' geboren. Komende maandag gaat het gebeuren, maar een echt Brabants bont-tafelkleed was in geen enkele winkel te vinden en de tijd tikte door.

Rita schakelde als allerlaatste redmiddel de redactie van Omroep Brabant in. Met haar 78 lentes is een webshop wat teveel van het goede. Nadat ze haar verhaal deed, stroomde vrijwel ieder kwartier een tipmail binnen. De teller staat nu op 406, maar het aantal loopt nog altijd flink op.

Zo schrijft Theo van Rooij: "Informeer eens bij het Weverijmuseum in Geldrop. Grote kans dat ze het daar hebben." Harco Hamels adviseert Rita om naar eetcafé het Brabants Bontje in Oosterhout te gaan en het daar te lenen.