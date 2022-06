Poepende ganzen vervuilen zwemwater en zijn een plaag in Breda

Breda heeft al jaren last van een ganzenplaag en dat wordt steeds erger. Ruim duizend grauwe ganzen zorgen in en rondom de stad voor flinke overlast. Binnen de stadsgrenzen ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties en bovendien vervuilen ze met hun poep het zwemwater in de recreatieplassen. Breda krijgt het probleem niet onder controle, want de populatie blijft groeien.

Naast de Asterdplas in de Haagse Beemden en stadspark Valkenberg is nu ook recreatieplas de Galderse Meren nadrukkelijk aan de beurt. Een groep van zo'n honderdvijftig tot tweehonderd grauwe ganzen wint er stapje voor stapje terrein. "De ganzen overnachten op het water en hebben als ontbijt het verse gras van de ligweide ernaast", vertelt Anton Lips, manager openbare ruimte van de gemeente Breda. "En dat bevalt ze wel."

Hoewel de gemeente er alles aan doet, moet Lips erkennen dat Breda de ganzenplaag niet meer in de hand heeft. "Het zijn er al meer dan duizend en het worden er steeds meer. Ganzen leggen vier tot vijf eieren per jaar, dus reken maar uit. We moeten hier echt iets mee!"

De overlast is nu nog handelbaar, maar het kritieke punt nadert. "In de stad, bijvoorbeeld bij de meubelboulevard, zorgen de ganzen voor onveiligheid in het verkeer doordat ze plotseling de weg oversteken", zo zegt Lips. "En bij de boeren is veel schade aan de weilanden."

Grotere zorg is er misschien nog wel bij de zwemplassen Asterd en Galderse Meren, want daar komt zelfs de volksgezondheid in het geding. De uitwerpselen van de ganzen tasten de kwaliteit van het zwemwater aan. Een te hoge concentratie van de E-colibacterie, ook wel poepbacterie genoemd, kan mensen ziek maken.

"We zien die waardes fluctueren", zegt Anton Lips hierover. "We houden dit goed in de gaten en we hebben nog geen zwemverbod in hoeven te stellen, maar ik sluit het niet uit. In 2016 hebben we dit bij de Asterdplas al eens gedaan."

"Daarbij is de ganzenpoep op de ligweide natuurlijk ook vervelend voor de recreanten", vervolgt de man die verantwoordelijk is voor het groenbeheer. "Het is niet zo fris als je daar op een kleedje in het gras zit."