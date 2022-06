Verbreding A58 Eindhoven-Tilburg uitgesteld door tekort aan stikstofexperts

De verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven is met minstens 2,5 jaar vertraagd omdat er te weinig experts zijn voor de verplichte stikstofberekeningen. Ook veertien andere infrastructuurprojecten worden op pauze gezet. Vanwege het tekort aan experts heeft het ministerie moeten kiezen welke projecten voorrang krijgen en welke moeten wachten, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

