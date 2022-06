Peter Gillis krijgt boete van 250.000 euro op de mat

Oostappen Groep, het vakantieparkenbedrijf van Peter Gillis, moet een boete betalen van 250.000 euro betalen aan gemeente Peel en Maas vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. Dat bevestigt Gillis aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

"De brief ligt op de mat", zegt Gillis. "Voor 10 juli moet ik een dwangsom van 250.000 euro betalen." Over de reden van de boete kon Gillis verder niets vertellen. "Dat moet ik nog allemaal uitzoeken." Wel wist de eigenaar van het vakantiepark dat er kort geleden een controle is geweest op het park in Baarlo. "Dat moet ik verder aan de beheerder van dat park vragen." Twee jaar geleden dreigde de gemeente Peel en Maas al met een boete voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten.

Stelselmatig regels overtreden

Gillis, die te zien is in de SBS6-realitysoap Familie Gillis: Massa is Kassa, kwam eerder deze maand al negatief in het nieuws door vermeende misstanden bij zijn vakantieparken. Het Eindhovens Dagblad bracht een groot verhaal over Gillis en hoe hij stelselmatig regels zou overtreden. Vijf burgemeesters van gemeenten waar hij actief is overwegen daarom vergunningen in te trekken. Roland van Kessel, burgemeester van de gemeente Cranendonck, is zelfs voornemens om de drank- en horecavergunning te weigeren.

In een reactie liet Gillis weten dat hij zich niet herkent in het verhaal. "Ik heb altijd kunnen lezen en schrijven met gemeentes maar als zij landelijk opdrachten krijgen, dan weet ik ook niet wat er allemaal gebeurt. Maar ik ben ook een ondernemer, dus ja ik zoek heus wel ooit het randje op", zei hij tegen Omroep Brabant.

Al langer onderzoek

Naar de gang van zaken op de parken van Gillis wordt al langer onderzoek gedaan door justitie. Bij een grootschalige inval van de FIOD en politie in mei 2019 werden onder meer arbeidsmigranten aangetroffen die illegaal waren gehuisvest. Ook werden overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.