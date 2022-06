Lenneke gaat samen met andere huisartsen protesteren in Den Haag

Huisartsen gaan volgende week vrijdag protesteren in Den Haag. Ze eisen meer tijd voor hun patiënten, willen dat de nacht- en weekenddiensten beter worden geregeld en ook de overgang tussen zorgorganisaties moet écht beter vinden ze. Dertig procent van hun tijd gaat volgens de huisartsen nu naar 'onzinnige zorg'.

Volgens huisarts Lenneke Fleerakkers uit Rijen hebben de problemen waarmee de huisartsen kampen te maken met 'eigenlijk alles wat vastloopt op andere gebieden in de zorg'. "Bijvoorbeeld de GGZ- of de ouderenzorg. Een patiënt komt vaak bij ons binnen omdat daar dan geen plek is. Dan mag de huisarts het probleem oplossen. Als je in een soort crisissituatie terechtkomt, slokt zoiets vrij acuut heel veel tijd op waardoor de rest van de dag in het honderd loopt."

Maar 'nee' zeggen tegen een patiënt die hulp nodig heeft, kun je ook niet maken. "Het gaat om iemand die ziek is of echt hulp nodig heeft, dus je hebt als arts niet heel veel keus. Je kan niet zeggen: het is vijf uur 's middags, ik ga naar huis."

Meer mensen aannemen om het probleem op te lossen is makkelijker gezegd dan gedaan. Die mensen moet je eerst maar eens vinden en dat is in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt voor heel veel sectoren een probleem. Ook in de gezondheidszorg.

Volgens Lenneke is het in sommige delen van Nederland echt twee voor twaalf. "Daar hebben ze een enorm tekort. Er zijn echt steden waar je heel lastig aan een huisarts komt op dit moment. Al is dat niet in elke regio hetzelfde."