Flinke zak geld voor nieuwe woningen in Brabantse steden

Eindhoven krijgt van het rijk een grote zak geld om meer woningen te kunnen bouwen: 75 miljoen euro voor 3160 woningen. De komende drie tot vijf jaar moeten de bouwwerkzaamheden beginnen in Fellenoord, het centrum van de stad. Voor andere steden in Brabant is ruim 59 miljoen euro beschikbaar.

Ook krijgt Eindhoven 46,5 miljoen euro om de wegen in de Brainportregio aan te pakken. Zo wordt er flink wat geld gestoken in een regionaal fietspadennet. Meebetalen

Andere Brabantse steden kunnen ook miljoenen krijgen van het rijk, zodra zwart op wit staat dat de gemeenten zelf ook meebetalen. Zoveel geld is er beschikbaar voor de steden in Brabant: Breda: Chassékwartier 1.500 woningen, 25 miljoen euro.

’s-Hertogenbosch: station Oost 1.000 woningen, ruim 15 miljoen euro. (€ 15.427.500)

Tilburg: Kenniskwartier 1.000 woningen, ruim 18 miljoen euro. (€ 18.634.000)