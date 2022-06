Miljoenen voor woningbouw in Brabantse steden, Eindhoven krijgt het meest

Eindhoven krijgt van het rijk een heel grote zak geld om meer woningen te kunnen bouwen: 75 miljoen euro voor 3160 woningen. De komende drie tot vijf jaar moeten de bouwwerkzaamheden beginnen in Fellenoord, het centrum van de stad. Voor andere steden in Brabant is ruim 59 miljoen euro beschikbaar.

"Eindhoven is deze ronde netjes bedeeld”, zegt de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers. De regio Eindhoven werd in 2017 uitgeroepen tot Mainport en kwam daarmee in hetzelfde rijtje als de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. Brainport Eindhoven wilde ook boter bij de vis, oftewel geld om die economische toppositie verder uit te bouwen. “Natuurlijk zijn onze vrienden in de Randstad ook belangrijk, maar zoveel geld naar Brainport Eindhoven is harstikke goed."

De stad krijgt ook 46,2 miljoen euro om de files in de Brainportregio aan te pakken. Zo wordt er flink wat geld gestoken in een regionaal fietspadennet van honderd kilometer. Dit worden snelfietspaden zodat mensen sneller op hun werk of in de stad kunnen komen.

Het geld gaat ook naar zes ‘mobiliteitshubs’: plekken waar mensen hun auto parkeren waarna ze verder gaan op de fiets of met het openbaar vervoer. “De bereikbaarheid van de Brainportregio staat onder druk. Zo zorgen we dat er minder files komen”, zegt Steenbakkers.

Erkenning

In totaal steekt het Rijk dus ruim 121 miljoen regio in het gebied. "Dit is echt een erkenning van de rijksoverheid dat we gewoon steeds belangrijker worden in heel Nederland", zegt de wethouder.

De Mainportstatus zorgt er ook voor dat de stad meer woonruimte nodig heeft. "Dat betekent dat we economisch gezien heel belangrijk zijn voor Nederland. Er moeten ook heel veel mensen kunnen wonen. Daarom hebben we een voorrangspositie op heel veel andere regio’s en daar zijn we heel erg blij mee."

75 miljoen euro van het rijk is voor ruim 3.000 woningen rondom het station in Eindhoven. De weg Fellenoord zal versmald worden zodat er ruimte komt. "We gaan de hoogte in want er zullen vooral torens komen. We willen ervoor zorgen dat iedereen in dit gebied kan wonen: gezinnen, studenten, sociale woningbouw en de vrije sector. We maken een mooie mix. En het wordt een groen verblijfsgebied.”

De woontorens gaan de stad meer uitstraling geven, zo is de bedoeling. "Het is best nog een platte pannenkoek. Met heel weinig torens. Dit hoort niet bij een Metropoolregio en een economisch krachtige stad. Hier gaan we een mooie, stedelijke allure van maken.”

De regio zelf legt ook nog geld bij en zo komt er een investering van 350 miljoen euro rondom Eindhoven.