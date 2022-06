Huub kan voer voor zijn hondjes niet meer betalen, maar krijgt geen hulp

Huub Sengers uit Den Bosch kan het voer voor zijn twee honden niet meer betalen. Hij meldde zich daarom bij de dierenvoedselbank. Zij hebben genoeg voer, maar geen goede plek om het uit de delen. Dus liggen er zakkenvol ongebruikt honden- en kattenvoer in een schuurtje in Gemonde. En staan Huub en zijn honden al een half jaar noodgedwongen op een wachtlijst.

De 59-jarige Huub was jarenlang vrachtwagenchauffeur en kon zich financieel altijd goed redden. Tot hij in 2014 een herseninfarct kreeg. Daarna ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. Een kapotte knie, een hartinfarct en een burn-out.

“Ik heb noodgedwongen een uitkering. Ik merk dat het daardoor financieel heel moeilijk is om huisdieren te houden”, vertelt Huub met zijn hondje Kees op schoot. “Ik had de honden al voordat de ellende begon. Dan zeggen mensen dat je zo’n beest weg moet doen als je het niet meer kan betalen, maar dat is klinkklare onzin. Dat doe je niet.”

“We komen ruimte en vrijwilligers tekort”, zegt ze tijdens het sorteren van het voer. “Onze opslag in Gemonde is veel te klein om het voer vanuit hier aan iedereen uit te delen. En veel mensen kúnnen het zelf niet eens ophalen, omdat ze geen vervoer hebben.”

En dat terwijl er in een klein schuurtje in Gemonde pallets en winkelwagens vol liggen met hondenbrokken, kattenvoer en snacks. Toch kan eigenaresse van de dierenvoedselbank Shanon Scheffers veel mensen zoals Huub niet helpen. Zeker zestig baasjes staan noodgedwongen op een wachtlijst.

Om baasjes zoals Huub niet helemaal in de kou te laten staan, probeert Shanon één keer in de paar maanden voer uit te delen in samenwerking met andere armoedeorganisaties. Dat gebeurt al in Oss, Eindhoven en sinds kort ook in Den Bosch. "Iedereen die op de wachtlijst staat, kan dan wat voer komen halen, maar dat is lang niet genoeg", zegt Shanon vanuit het kleine opslagschuurtje.

Shanon is daarom op zoek naar een groot distributiecentrum en uitgiftepunt in Den Bosch, maar het geld heeft ze daar niet voor. Daarom heeft ze hulp van de gemeente nodig. Maar een meerderheid van de gemeenteraad lijkt daar niks voor te voelen. “Daardoor heb ik vaak niks te eten voor mijn beestjes. Ik vind het een schande", zegt Huub.