Politieactie tegen georganiseerde drugshandel, vier mannen opgepakt

Vier mannen zijn aangehouden tijdens een politieactie tegen georganiseerde drugshandel. Ze werden aangehouden in Oudenbosch, Roosendaal en Wouw. Een grote hoeveelheid drugs is in beslag genomen. De mannen worden verdacht van de overtreding van de Opiumwet. Ze zitten nog vast en worden later verhoord.

Agenten deden donderdagmiddag een inval in een huis aan de Bansingel in Oudenbosch. De politie had namelijk het vermoeden dat daar in drugs werd gehandeld. In de woning werd een 49-jarige man uit Oudenbosch aangehouden. Agenten vonden ook tien kilo hennep en drie kilo hasj.

Nog twee kilo hennep

Diezelfde middag werden drie anderen ook opgepakt. Zo zetten agenten op De Stok in Roosendaal een 54-jarige Belg aan de kant. In zijn auto lag een zak vol hennep. En op de Plantagebaan in Wouw werd een 52-jarige man aangehouden, ook hij had een zal vol hennep in zijn auto liggen. De totale buit was ruim twee kilo aan hennep die in beslag genomen is.

Op de Kade in Roosendaal werd een 31-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen en wordt nog onderzocht.