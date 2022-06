Willy en René zijn blij dat Bruma vertrekt: ‘Dat clubs daar nog intrappen!’

Ook bij PSV zijn de eerste transfers van deze zomer een feit. PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn enthousiast over de eerste resultaten. Vooral de komst van de Argentijnse keeper Benítez kan de gebroeders wel bekoren.

Maar helemaal blij is René met het vertrek van aanvaller Bruma die komend jaar voor het Turkse Fenerbahçe speelt. “René heeft me wel tien keer gebeld! Of het echt waar was dat hij weg was.” Bruma wordt verhuurd aan de Turkse club met verplichte optie tot koop. “Dat clubs daar nog intrappen!”, zegt René. “Hij kan wel een beetje voetballen maar toch niet voor dit niveau?

Het vertrek van Mario Götze zagen Willy en René wel aankomen maar vinden ze desalniettemin jammer. “Maar wel mooi dat hij hier gespeeld heeft. Met name in de grote wedstrijden is hij toch heel belangrijk geweest”, vindt Willy.

Of Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo bij PSV blijven, is nog niet duidelijk. Volgens Willy en René zou de club er wel goed aan doen om met name Gakpo in Eindhoven te houden. “Cody, luister naar de gebroeders: gewoon nog een jaartje hier blijven."

In een ingelaste extra aflevering van de Willy en René Podcast gaan de broertjes Van de Kerkhof uitgebreider in op de ontwikkelingen bij PSV, de concurrentie en het Nederlands elftal. En je hoort hoe het kan dat Willy pas een paar dagen geleden ontdekte dat hij al jaren een witte keuken heeft...