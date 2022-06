Zeker zeven kogelgaten in ramen van Eindhovens café, omgeving is afgezet

1/6 Zeker zeven kogelgaten in de muur van Eindhovens café, omgeving is afgezet

De politie doet onderzoek naar kogelgaten die gevonden zijn bij café in Eindhoven. De Woenselse Markt is afgezet en de Forensische Opsporing doet onderzoek.

De politie kreeg vrijdagochtend melding van een voorbijganger dat er kogelgaten in het pand zouden zitten. Het gaat om café Enjoy aan de Woenselse Markt. Volgens een 112-correspondent zijn er zeker zeven kogelgaten in de muur en ramen te tellen. Deze waren afgeplakt met zwarte plakband.

Een deel van het café is afgezet met lint. De uitbater van het café is met twee rechercheurs in een auto gestapt, het is niet duidelijk of dit om een verhoor gaat.

Waarom er geschoten zou zijn, is nog onduidelijk. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken. Het café is momenteel gesloten en het is ook niet duidelijk wanneer het weer open mag.