De files op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven zullen nog wel even blijven bestaan. De verbreding van de weg is met minstens 2,5 jaar vertraagd, omdat er te weinig experts zijn voor de verplichte stikstofberekeningen. Veel weggebruikers die vaak over de A58 rijden, balen er behoorlijk van.

Matthijs Kösters Geschreven door