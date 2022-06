Druk bij schadeherstelbedrijven: 'Goed te zien dat we meer de weg op gaan'

Het is razend druk bij veel bij schadeherstelbedrijven (foto: Imke van de Laar) Martijn Verheijke ziet wel tien tot twaalf auto's per dag binnenkomen De papegaai in de werkplaats doet inmiddels een goede imitatie van de telefoon Drukte in de werkplaats bij Autoschade Mosman in Helmond Volgende Vorige 1/4 Het is razend druk bij veel bij schadeherstelbedrijven (foto: Imke van de Laar)

Wie voor hij op vakantie gaat nog een kras of deukje in zijn auto wil laten repareren, moet snel zijn. Want het is razend druk bij schadeherstelbedrijven. De wachttijd kan inmiddels maanden oplopen.

Imke van de Laar Geschreven door

Als je de werkplaats van Autoschade Mosman in Helmond binnenkomt, hoor je meteen dat er hard gewerkt wordt. Medewerker Martijn Verheijke geeft een korte rondleiding. "Deze BMW heeft schade aan de zijkant, bij de auto die op de brug staat wordt een deel van de wielophanging vervangen. De Volvo heeft schade aan de voorbumper en van deze auto moet de achterklep worden uitgedeukt." En zo kan Martijn nog wel even door gaan. "Ja, we hebben een rij vol staan." Na twee rustige coronajaren is het nu ineens razend druk bij het schadeherstelbedrijf. "Er worden wel tien tot twaalf auto's per dag binnengebracht. Een groot verschil met het begin van het jaar. Hoe lang we daar mee bezig zijn hangt af van de schade. Een complete zijkant repareren duurt natuurlijk langer dan een krasje op de bumper."

"Er is weer veel verkeer op de weg, daardoor zijn er ook meer autoschades."

Een belrondje door de provincie leert dat Autoschade Mosman zeker niet het enige bedrijf is waar het zo druk is. Bij bijna alle bedrijven krijgen we te horen dat we een auto met schade pas in augustus kunnen brengen. Naar de redenen kan Martijn alleen maar gissen. "Er is weer veel verkeer op de weg, je ziet het ook aan de files. En daar komen veel autoschades uit. Ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is." Bijkomend probleem is dat niet alle onderdelen van de auto's op dit moment leverbaar zijn. "In coronatijd zijn er fabrieken dicht geweest. Daardoor is er minder voorraad. Ik heb hier bijvoorbeeld een Hyundai staan die ik niet kan maken. We missen nog een koplamp en een voorbumper. Die zijn niet geleverd, dus we kunnen de auto helaas niet afmonteren."

"Het is zo druk dat de papegaai het geluid van de telefoon nadoet."