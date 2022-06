112-nieuws: man gewond bij aansteken barbecue • aanbouw vliegt in de fik

07.55

Een man is zaterdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in Tilburg. Het slachtoffer werd gevonden op de kruising van de Postelse Hoeflaan en de Jupiterstraat, maar het is niet duidelijk of de steekpartij daar ook plaatsvond. "Het slachtoffer was aanspreekbaar", laat een agent weten. Hij is in het ziekenhuis behandeld. "Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is." De politie doet onderzoek.