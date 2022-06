Porsche in puin na crash, twee inzittenden naar het ziekenhuis

Bij een crash op de Muggenberg in Heeze is vrijdagnacht een Porsche zwaar beschadigd. Volgens een 112-correspondent heeft de auto een nieuwwaarde van twee ton. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren.

De auto kwam met een flinke klap tegen een boom tot stilstand. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie ging met de bestuurder mee naar het ziekenhuis. Enorme snelheid

De Porsche moet als verloren worden beschouwd. Volgens getuigen zou er met enorme snelheid gereden zijn.

De Porsche raakte bij de crash in Heeze zwaar beschadigd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De twee mensen die in de Porsche zaten zijn met ambulances naar een ziekenhuis gebracht (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).