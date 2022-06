Een sleepvliegtuigje met een boodschap: maar welke?

Iedereen kent het wel: het snorrende geluid van een sleepvliegtuigje dat in de lucht rondcirkelt. En ondertussen maar naar boven staren in een poging te ontcijferen wat voor boodschap de sleep probeert uit te dragen. Zaterdagmiddag gebeurde dat in Boxtel.

Wie goed keek, kon dit lezen: 'Seni seviyorum canim askim'. Het leek wel een geheime boodschap, maar dat is het niet. Het is Turks voor 'Ik hou van je mijn lieve liefde'. Kijk, dat is nou leuk: love is in the air. Liefde is altijd mooi, ook in het Turks. Ken jij het verhaal achter deze luchtboodschap? Mail het ons.